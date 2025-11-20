El Servicio Geológico Colombiano reportó que en la noche de este miércoles 19 de noviembre se registró un sismo en el país, con epicentro en el municipio de San Pablo, en el departamento de Bolívar.
De acuerdo a la entidad, el sismo se registró a las 9:38 de la noche, con una magnitud de 3.9 y profundidad de 68 km.
Por ahora las autoridades no han reportado daños, emergencias ni personas afectadas. Por la magnitud del temblor, es considerado como moderado.
Usuario en redes sociales reportaron haber sentido el sismo en ciudades o municipios de otros departamentos, como Remedios, en Antioquia, o Manizales, en Caldas.
Este mismo miércoles 19 de noviembre también se registró otro sismo, de magnitud 3.7, en el municipio de Los Santos, en Santander, a las 4:36 de la mañana.
¿Qué hacer cuando se presenta un sismo?
Estas son algunas recomendaciones entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en el país:
- Si está en una silla de ruedas, ubíquese al lado de una columna o lugar seguro, frene la silla y proteja su cabeza con los brazos. Asegúrese que en su lugar de estudio y trabajo, cuenten con medidas específicas para apoyarle en la evacuación.
- Si está en su vivienda y sólo si es posible, abra la puerta principal y de las habitaciones, ya que se podrían trabar y dejarle a usted y su familia encerrados.
- Si está acostado y no puede dirigirse a un sitio seguro, permanezca en la cama o a un costado y proteja con los brazos o almohada su cabeza.
- Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios, con precaución diríjase al centro de la calle, tenga cuidado con los vehículos, es muy posible que los conductores no hallan sentido el sismo.
- Si va conduciendo un vehículo en las calles de una ciudad o municipio y percibe un sismo, reduzca la velocidad y en lo posible deténgase en un lugar seguro (alejado de postes, cables, vallas).
- Si va conduciendo por una autopista urbana, no se detenga, baje la velocidad y busque bahías, bermas u otros lugares seguros donde pueda parar.
- Si va conduciendo por carretera, baje la velocidad pero no se detenga, encuentre un lugar seguro para estacionarse, en lo posible busque información con las concesiones o a través de números telefónicos, acerca del estado de vías luego del sismo. En Colombia, el número de policía de carreteras es # 767.
- Si va conduciendo en un túnel, baje la velocidad y en lo posible busque los nichos de parqueo internos para detenerse, no salga del vehículo hasta que el sismo .