El Servicio Geológico Colombiano reportó que en la noche de este miércoles 19 de noviembre se registró un sismo en el país, con epicentro en el municipio de San Pablo, en el departamento de Bolívar.

De acuerdo a la entidad, el sismo se registró a las 9:38 de la noche, con una magnitud de 3.9 y profundidad de 68 km.

Por ahora las autoridades no han reportado daños, emergencias ni personas afectadas. Por la magnitud del temblor, es considerado como moderado.

Usuario en redes sociales reportaron haber sentido el sismo en ciudades o municipios de otros departamentos, como Remedios, en Antioquia, o Manizales, en Caldas.

Este mismo miércoles 19 de noviembre también se registró otro sismo, de magnitud 3.7, en el municipio de Los Santos, en Santander, a las 4:36 de la mañana.

