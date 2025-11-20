Por medio de una carta de dos páginas, Joseba Grajales, presidente de Keralty, respondió a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro.

El empresario relató en el escrito el recorrido de la compañía en el sector de la salud en Colombia, que abarca cuatro décadas. Además, afirmó que como organización Keralty tiene un compromiso con el país, al que ya considera su hogar.

También enumeró las acciones que ha ejecutado el grupo de acuerdo a sus operaciones, la extensión que han tenido en cuanto a servicios y las contribuciones al país.

Detalló que Keralty inició sus operaciones en Colombia cuando la mayoría de la población actual no había nacido, abriendo clínicas, creando empleos y consolidando proyectos en salud y educación. Afirmó que cada una de las acciones de las empresas se ha realizado con la intención de fortalecer el sistema de salud en Colombia.

Aseveró en la carta que desde la organización han establecido universidades, centros médicos, clínicas infantiles, servicios de salud mental, laboratorios, entre otros programas. Enfatizó que durante las emergencias sanitarias “no salimos corriendo” y continuaron prestando servicios.

Grajales dijo que pese a los cuestionamientos de parte del Gobierno, algunas personas cercanas o involucradas a él llaman a la empresa para que atiendan a familiares o allegados.

“Y aquí aparece la ironía: muchos de los que hoy nos atacan públicamente nos buscan en secreto. Por la puerta de atrás o mediante llamadas discretas piden atención para sus hijos, para sus padres, para sus amigos y para ellos mismos. Nos calumnian ante los micrófonos, pero confían su salud en nuestras manos cuando la vida les pone a prueba. Y, aun así, los atendemos. Porque no discriminamos. Porque nuestra vocación no depende del discurso de turno. Porque cuidar es un deber moral, no un gesto político”, se lee en la carta.

Hay que recordar que el presidente Petro, en varias de sus alocuciones, o por medio de publicaciones en sus redes sociales, se ha referido a esta empresa, cuestionando el sistema de salud.