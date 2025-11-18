La Policía Nacional logró la incautación de 1,2 toneladas de marihuana que se encontraban dentro de un camión abandonado, en la vía La Paila – Armenia, en el departamento del Quindío.

De acuerdo con las autoridades, en medio de la inspección se percataron que el automotor, también transportaba una carga de banano.

“Al practicar un registro minucioso al vehículo, los policías evidenciaron alrededor de 38 bultos envueltos en papel vinilo de color negro, los cuales estaban ocultos entre el producto agrícola y que, por sus características de olor y color, corresponderían a diferentes tipos de marihuana, entre ellas creepy y exótica. Esta última posee características especiales desde su cultivo, lo que la hace más costosa debido a su mayor efecto alucinógeno, sabor y olor particular.”, indicó la Policía a través de un comunicado.

Sobre este decomiso, el Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía, indicó que el estupefaciente era proveniente del departamento del Cauca y tenía como destino la ciudad de Bogotá.

— Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) November 17, 2025

Asimismo, dio a conocer que la mercancía incautada está avaluado en más de $636 millones y representa cerca de 2,4 millones de dosis.

“Golpear las finanzas y la logística de estas redes criminales es demostrar que ninguna estructura delictiva puede superar la determinación y capacidad operativa de nuestros policías.”, afirmó el uniformado.

El estupefaciente incautado fue dejado a disposición de la URI en turno para los actos urgentes y los procedimientos judiciales pertinentes.