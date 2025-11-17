Un hecho de violencia se presentó en el barrio Santa Inés, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, que dejó como saldo la muerte de un adolescente de 17 años.

Lea más: Tras su inclusión en la Lista Clinton, el presidente Petro autorizó a la UIAF publicar sus cuentas desde que se creó la entidad

El incidente ocurrió alrededor de las 7:20 de la noche del pasado sábado 15 de noviembre, cuando se desató una fuerte discusión entre vecinos que terminó en disparos.

Según testigos, poco después del inicio del altercado se escucharon tres detonaciones que impactaron al joven.

Una residente le manifestó al medio Citytv que las personas involucradas en la pelea ingresaron a varias viviendas, rompiendo ventanas y tejas, y amenazaron con armas para obligar a los habitantes a salir de sus casas.

“Las mismas personas que estaban ayudando a la persona que murió ingresaron a las casas y comenzaron a romper tejas, a romperles ventanas, vidrios. Amenazaban con una granada a los residentes para que pudieran salir”, expresó.

Ver más: Caso Jaime Esteban Moreno: Before Club confirmó que una tercera mujer estuvo con los señalados responsables

La Policía informó que al llegar al lugar encontró a un grupo de vecinos agrediendo a una mujer, señalada de haber disparado contra el adolescente.

“Al llegar al lugar se observa una aglomeración de personas arremetiendo contra una vivienda y quienes manifestaban a las autoridades que esta mujer habría herido a un adolescente de 17 años con arma de fuego”, indicó el mayor Jhon Barrera, comandante de la estación de Policía de San Cristóbal.

Asimismo, el comandante manifestó que la mujer de 37 años, quien accionó un arma de fuego, fue capturada y puesta a disposición de las autoridades competentes.

Lea también: Expresidente Uribe advierte que Petro “difunde canalladas” en X y le exige rectificar sobre Audifarma y su esposa

Vecinos aseguraron que la violencia no es un hecho aislado. Desde la noche del viernes ya se habían registrado enfrentamientos entre las mismas personas, incluso con machetes en la vía pública. “Llamamos a la Policía y vinieron, pero en la noche volvió a pasar”, comentó un residente.