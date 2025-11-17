El presidente Gustavo Petro autorizó este lunes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que publique sus cuentas privadas desde que se creó la entidad, y así demostrar que no tiene relación alguna con ‘narcos’, en el marco de su inclusión en la Lista Clinton por parte del Gobierno estadounidense.

Dada la grosería del presidente Trump de integrarme a mi y a mi familia en la lista Clinton sin que ninguno sea narco o tenga relaciones con narcos, he decidido que toda mi vida financiera, larga pero frugal, se publique. Que la Uiaf publique mis cuentas desde que se creó esa entidad", se lee en el trino publicado este lunes.

El jefe de Estado aseguró que “la grosería de Trump, también sobre Clinton, parte del lobby de Bernie Moreno y que este simplemente se venga de mis debates contra sus hermanos que he decidido publicar: cualquiera puede pasar por San Simón en el extremo norte de Bogotá y tomar la foto a los edificios, que de ninguna manera se deberían estar construyendo y ver quien es el dueño de la constructora, entonces entenderá mi debate de junio del año 2.000. Los edificios hoy se construyen en el predio que fuera de Kling Mazuera esposa del entonces canciller de Andrés Pastrana y vecina del lote de la esposa del expresidente”, añadió sobre este tema.