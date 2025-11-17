El expresidente Álvaro Uribe advirtió que el presidente Gustavo Petro “difunde canalladas” en las redes sociales y le exigió rectificar sobre los supuestos nexos de Audifarma con su esposa y ex primera dama Lina Moreno.

“Pte Petro ejerce oficio de la Presidencia para crear y difundir canalladas como esta. Si tiene una sola prueba preséntela, o tenga el valor de rectificar. El neocomunismo para mantenerse en el poder desacredita al adversario ‘sembrándole delitos’ inexistentes”, señaló el exmandatario opositor.

En la publicación, el líder natural del Centro Democrático muestra una pública de Camilo González que compartió Petro y en la que se lee: “Entonces el dueño de Audifarma resultó ser Carlos Enrique Moreno, hermano de Lina Moreno, esposa de Álvaro Uribe. Van apareciendo las llaves”.

Posteriormente Petro ‘trinó’: “Entonces resultó que los dueños de Audifarna, empresa que especula con los medicamentos y los acapara, es el cuñado de Uribe. Negocios presidenciales”.

Y en otro escrito agregó el jefe de Estado: “Tenemos que los administradores de la Nueva EPS estaban ligados a Germán Vargas y ahora que Audifarma tiene como socio al cuñado de Uribe, que Coosalud tenía a un Santos, y así vamos viendo cómo es el verdadero negocio que hicieron con la salud”.

