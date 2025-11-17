Luego del 31 de octubre, fecha en que se registró el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes que fue brutalmente golpeado por dos jóvenes a la salida de una discoteca en el sector de Barrios Unidos, en Bogotá, se han conocido nuevos detalles del caso.

Por este crimen solo han sido capturados Juan Carlos Suárez y Ricardo González, quienes quedaron registrados en cámaras de seguridad al momento del ataque contra Moreno; sin embargo, en el hecho también están vinculadas dos mujeres, a las cuales las autoridades dejaron en libertad tras conocer su testimonio.

Las mujeres fueron identificadas como Kleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Yohana Parra Torres, quienes permanecen vinculadas a la investigación; sin embargo, se ha hablado de una tercera mujer, de quién aún no se sabe nada.

La teoría de una tercera mujer fue confirmada por la discoteca, donde se encontraba el grupo de jóvenes horas antes del fatal ataque contra Moreno.

De acuerdo con Andrés Solano Bautista, el representante legal del bar, se enteraron de la pelea en la mañana del 31 de octubre, por lo que procedieron a revisar las cámaras de seguridad.

“Se observa a las 4:28 la salida de cinco personas, dos hombres, (...) una de las chicas tiene una capa y mascará de Batman, la otra mujer vestía un disfraz azul con una banda en la cabeza y la otra mujer de disfraz corto con un accesorio grande en el cuello“, dijo, según información revelada por ‘El Tiempo’.

Seguidamente, se puede ver a Jaime Esteban recostado a la pared revisar su celular y al parecer enviar mensajes por WhatsApp.

Asimismo, el medio capitalino reveló que el litigante confirmó Juan Carlos Suárez compró cinco boletas para asistir al evento.

“Esta información la tiene All Tickets”, indicó el abogado.

Por el momento, Juan Carlos Suárez y Ricardo González fueron enviados a la cárcel por las autoridades.

Golpe propinado por Ricardo González fue el que causó la muerte de Jaime Esteban Moreno: jueza del caso

Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Rafael Ricardo González Castro, la jueza sexta penal municipal de Bogotá con función de control de garantías señaló que fue uno de los golpes propinados por este procesado el que causó la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

Según el relato de la jueza, la golpiza -registrada en plena calle de la localidad Barrio Unidos de la ciudad de Bogotá después de salir de una fiesta de Halloween en la discoteca Before Club- tuvo un “extremo máximo de crueldad”.

“Se genera ese acto de inconsciencia; él (Jaime Esteban Moreno Jaramillo) ya no se vuelve a despertar después del golpe del señor Ricardo”, indicó la jueza.

Sostuvo que fue González quien “ocasionó la caída de la que no se volvió a levantar jamás” el joven universitario de 20 años, fallecido horas después de la agresión en el Hospital Simón Bolívar.