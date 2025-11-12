Un trágico hecho se registró en la tarde de este martes 11 de noviembre en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, donde un conductor perdió la vida luego de ser golpeado por una multitud de personas tras verse involucrado en un accidente de tránsito.

Según las primeras versiones de las autoridades, todo comenzó en la Avenida de las Américas con Carrera 68, cuando el conductor de una camioneta Jeep azul atropelló a varios motociclistas y, en medio del caos, intentó escapar.

Durante la huida, el vehículo chocó contra otros vehículos, lo que generó una persecución en la que participaron cerca de 200 motociclistas, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el hombre fue sacado a la fuerza del vehículo y golpeado con objetos contundentes como piedras, palo y cadenas.

Aunque unidades policiales intervinieron y lograron trasladarlo a un centro médico, el conductor, identificado como Mauricio Salcedo, de 35 años, llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Asimismo, un sobrino de la víctima, Francilides Rodríguez, contó en una entrevista con Blu Radio, que su tío no conducía bajo los efectos del alcohol, como se ha especulado, y aseguró que desde hace varios años sufría episodios de ansiedad y agresividad.

“Lamentablemente, ayer no pudimos quitarle las llaves del carro y salió en ese estado. Él sufría de estrés, ansiedad, agresividad, pero agresivo de responder mal. Y por eso salía y se iba. El caso es que no iba ebrio. Lo que hizo, no lo hizo consiente de lo que hacía”.

Y añadió que su tío Mauricio vivía con su esposa en Chapinero y que, al parecer, en el camino habría tenido un “choque o roce” con un motociclista, lo que pudo ser el punto de partida de la confrontación que terminó en tragedia.