En video quedó registrado el momento en que el conductor del campero azul que fue linchado en la noche del martes atropelló a varios motocilistas en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá.

Fue precisamente este atropellamiento masivo el que desató la persecución de unos 200 motociclistas contra el conductor del vehículo particular, según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Primero ocurrió el atropellamiento masivo entre las avenidas Las Américas y carrera 68, y luego el conductor del vehículo fue linchado por el grupo de motociclistas en el sector del Tintal.

En uno de los videos del hecho que han sido publicados en redes sociales se observa cómo el campero de color azul embistió a varios motociclistas mientras el piloto realizaba maniobras peligrosas, como conducir en círculos y en reversa en la carretera.

Las imágenes también muestran a un uniformado de la Policía intentando detener el carro propinando varios disparon a las llantas del mismo. Sin embargo, el conductor logró huir del sector.

#BOGOTÁ | Este es el momento en el que el conductor ebrio atropella a varios motociclistas y personas en la Avenida Las Américas, en la localidad de Kennedy. El conductor huye del lugar e inicia la persecución hasta llegar al barrio Ciudad Techo 2 donde es linchado.… pic.twitter.com/cnTXl5rLXr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 12, 2025

De inmediato, el numeroso grupo de ciclistas, aproximadamente 200 -según la Policía-, emprendió una persecución contra el conductor del carro hasta el sector del Tintal, donde lo sacaron del vehículo y lo golpearon.

“Agredieron de manera simultánea a esta persona y fue necesario trasladarla hasta la Clínica de Occidente, pero debido a los politraumatismos falleció”, indicó el coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.º 3 de la Policía Metropolitana.

Un atropellamiento masivo se registró en el barrio Tabakú, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, donde un hombre en aparente estado de embriaguez arrolló a varios motociclistas mientras conducía una camioneta y terminó estrellándose contra una caseta de comidas. El… pic.twitter.com/tYVyJEOty6 — AlejoTSolucionamos (@JohnRodrig75852) November 12, 2025

Hasta el momento no hay personas capturadas por este hecho violento. Las autoridades verifican todas las cámaras de seguridad del sector con el fin de determinar las placas e identidades de las personas que participaron en la agresión colectiva.