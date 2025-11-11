En las últimas horas se registró un ataque con drones a la estación de Policía del municipio El Peñol, en Nariño, dejando herido a un uniformado que se encontraba de turno. La población se encuentra atemorizada.

Leer más: Hallan sin vida a joven de 19 años que tenía más de 10 días desaparecida

De acuerdo a información preliminar, el hostigamiento se atribuye a los grupos armados que operan en la zona, principalmente a las Farc, tras el anuncio del presidente Gustavo Pero de iniciar operaciones miliares en la región.

Asimismo, las autoridades indicaron que los artefactos explosivos fueron lanzados desde el aire, impactando en inmediaciones de la estación.

El uniformado fue trasladado a un centro de salud, donde recibe atención médica y por fortuna se encuentra fuera de peligro.

Ver también: Por labores de mejora y optimización en el acueducto, este miércoles se suspende el servicio de agua en sectores de Barranquilla y Soledad

El Peñol, es un municipio ubicado a unos 100 kilómetros de Pasto y una de las poblaciones más afectadas por la presencia de estructuras armadas ilegales, que se disputan el control del territorio y las rutas del narcotráfico.

Luego del ataque de este martes, el Ejército Nacional y la Policía reforzaron la seguridad en el municipio y sus alrededores.