Alrededor de 72 horas les tomó a las Fuerzas Militares acabar con 19 integrantes de subestructuras de las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco que se encuentran en asedio en el departamento del Guaviare.

De acuerdo con información de las Fuerzas Militares, las operaciones ofensivas del Ejército y de la Policía Nacional también han dejado como resultado la captura de un integrante de este grupo armado, 2 sometimientos voluntarios y la recuperación de 3 menores de edad que habían sido reclutados ilícitamente.

Estas 25 personas pertenecerían a las subestructuras ‘Martín Villa’ y subestructura primera ‘Armando Ríos’, bajo el mando de alias Pescado y alias Jimmy, hombres de confianza de ‘Iván Mordisco’. Estos son los señalados de perpetrar acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en el sur del país.

Entre los capturados figura el hermano de ‘Iván Mordisco’, Luis Hernando Vera Fernández, conocido con el alias de Mono Luis, que ya había sido detenido a finales de agosto en Cundinamarca.

Durante el desarrollo de las acciones ofensivas, ordenadas por el presidente Gustavo Petro, fueron incautadas 5 ametralladoras, 23 fusiles, 6 armas cortas, 3 morteros, 73 granadas, 50 artefactos explosivos y más de 59.000 municiones de diferentes calibres. Asimismo, se hallaron equipos de intendencia y comunicación empleados por las estructuras criminales.

Los tres menores recuperados se encuentran bajo la protección de las autoridades competentes, que adelantan los procedimientos para el restablecimiento de sus derechos.

“Este resultado representa un golpe significativo a la capacidad armada, logística y financiera de estos grupos al margen de la ley, que mediante el narcotráfico, la extorsión y el reclutamiento ilícito buscan sembrar terror y desestabilización en la región”, aseguraron mediante un comunicado.

Las tropas mantendrán el despliegue militar en el área, debido a la presencia estimada de más de 120 integrantes de estas organizaciones ilegales, las cuales serían responsables del control de rutas del narcotráfico con salida hacia Venezuela y Brasil.

Estos resultados se dan un día después del anuncio del jefe de Estado que impartió instrucciones a las Fuerzas Militares para bombardear y desmantelar el frente guerrillero que opera en esa zona selvática de Colombia.

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”, expresó el mandatario a través de su cuenta de X.

El anuncio de Petro se produjo poco después de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien informó que la “contundente operación ofensiva” se estaba llevando a cabo desde la madrugada del lunes 10 de noviembre.