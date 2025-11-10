El presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Agamenón Quintero, advirtió que el Gobierno está violando el derecho fundamental a la salud.

Leer también: Video: así fue el momento exacto en el que un taxista ebrio arrolló a 11 personas en San Cristóbal

El médico intensivista, que lidera el gremio que agrupa a más de 70 especialidades, señaló que “la prueba de ello es la advertencia reciente de la Defensoría del Pueblo” sobre la crisis de la salud en el país.

En este sentido, hizo eco Quintero “sobre el aumento de tutelas, las demoras en la atención de los pacientes, el cierre de servicios, el desabastecimiento de medicamentos esenciales y la incertidumbre que continúan enfrentando los trabajadores de la salud”.

Así mismo, destacó el líder gremial la comunicación de ex ministros y ex viceministros de Salud que se pronunciaron sobre el caos del sector.

Importante: Mindefensa multó a empresa encargada de mantenimiento a helicópteros rusos MI-17: debe pagar 10 millones de dólares

“El proceso electoral que se inicia y las discusiones políticas no nos pueden distraer de los problemas estructurales de la salud”, puntualizó el presidente de la Asociación.