El presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el médico intensivista Agamenón Quintero, presentó sus observaciones ante la Comisión Séptima del Senado sobre la polémica reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, que entra a su tercer debate en dicha célula legislativa.

El líder del gremio de los especialistas médicos advierte que el proyecto de ley oficialista carece de la participación del talento humano de la salud, la falta de asesoría técnica y la no creación de una fuente que garantice el pago a los trabajadores de la salud.

Así mismo, Quintero reiteró que “el proyecto del Ejecutivo no soluciona la actual crisis del sector, no garantiza el derecho fundamental a la salud, no fue consensuado y no tiene viabilidad financiera”.

“El talento humano en salud es el corazón del sistema. Sin nosotros, no es posible brindar un servicio seguro ni eficiente. No solo somos quienes prestamos la atención, también somos pacientes”, aseveró el galeno.

La primera versión de la reforma a la salud de Petro se hundió el año pasado también en el penúltimo debate en esta misma célula legislativa de asuntos sociales de la cámara alta.