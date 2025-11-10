La fiscal Lucy Laborde reveló este lunes una reunión entre el ex diputado del Atlántico por la Colombia Humana, Nicolás Petro Burgos, y el ex ministro del Interior, Alfonso Prada, para “obtener cupos” en el Gobierno Nacional.

Leer más: Por labores de mejora y optimización en el acueducto, este miércoles se suspende el servicio de agua en sectores de Barranquilla y Soledad

Así lo indicó la investigadora penal al momento de imputar el delito de tráfico de influencias al hijo mayor del presidente Gustavo Petro Urrego.

Ante el Juzgado 14 de Control de Garantías de Barranquilla, la delegada le imputa este lunes a Petro Burgos los seis punibles de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.

Este proceso es distinto al caso principal que se sigue contra el político de izquierda por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que ya está en etapa preparatoria de juicio.

Ver también: Se entregó en Cartagena el segundo sospechoso del crimen de Jaime Esteban Moreno

“El 27 de septiembre de 2022, usted, Nicolás Petro, ejerciendo sus influencias políticas se reunió con un funcionario del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, obteniendo así cupos dentro del Gobierno. Así usted le solicitó a su esposa Day Vásquez que le informara sobre alguna abogada que esta quisiera ayudar, pues el señor Hernando Alfonso Prada, ministro del Interior, le habría dado 10 cupos distribuyéndolos así: tres para Ciénaga, uno para ayudar a su señora madre, uno para Day y cinco para el tema político de Barranquilla”, aseveró Laborde.

También narró la fiscal gestiones para cupos en la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Notariado y Registro y otras entidades del Estado.

Le sugerimos: El costo de incrementar el salario mínimo muy por encima del IPC

Así mismo, relató la investigadora reuniones con el ministro de Transporte de la época, Guillermo Reyes.

“Usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, en compañía de otra persona, acudió a una reunión con el director de la DIAN de ese entonces, el señor Luis Carlos Reyes a quien le habría solicitado la Dirección de Impuestos, la dirección de la DIAN en Barranquilla y la dirección de la DIAN en Cartagena. Todo ello con el fin de continuar con el proceder práctico acostumbrado por usted”, añadió la delegada.