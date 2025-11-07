Este viernes por la mañana se dio inicio a la audiencia de imposición de medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz, el señalado homicida del joven Jaime Esteban Moreno, para definir si enfrentará su proceso judicial tras las rejas o en libertad.

Ya el pasado miércoles, la Fiscalía General de la Nación lo había imputado por el delito de homicidio agravado, pues para el ente investigador, el procesado fue el determinador junto a Ricardo González -prófugo de la justicia- del crimen del joven de 20 años el pasado 31 de octubre.

Por su parte, Suárez Ortiz no se allanó a los cargos que se le imputaron, pese a que la fiscal del caso detalló la fatal secuencia que ocurrió luego de que víctima y presuntos victimarios salieron de una discoteca en Bogotá.

La defensa del acusado insistió durante la audiencia de este viernes que su cliente no fue coautor del homicidio, ya que “no se aprecia en las entrevistas y videos exhibidos que haya acuerdo previo para que los atacantes hubiesen dirigido su acción final a realizar una conducta con dolo”.

Además, mencionó otro de los juristas, que no existe evidencia que demuestre que Juan Carlos hubiese actuado junto al otro agresor: “En ningún momento los testimonios establecen que estaban juntos”.

No niegan que el defendido no hubiese agredido a la víctima, pero recalcan que Juan Carlos no actuó violentamente con la firme intención de asesinar a Jaime Esteban. “Aunque resulte un deceso no siempre la modalidad tiene que ser dimensionada de esta manera”, dijeron.

Confían en que el juez deje en libertad al señalado homicida, pero estando vinculado al caso porque, argumentan, no representará un riesgo de evasión de la justicia si así lo determina el togado.

Tras esto, sobre las 10:00 de la mañana, el juez decidió suspender la audiencia de imposición de medida de aseguramiento en contra del capturado y se retomará a las 2:00 de la tarde, esto con el fin de que el despacho del juzgado tenga tiempo para revisar el material probatorio.

Una vez se retome, el juez decidirá si Juan Carlos Suárez Ortiz continuará privado de la libertad o lo deja libre.