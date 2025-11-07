Gabriel Andrade, hijo del magistrado asesinado en el Palacio de Justicia, Julio César Andrade, criticó en la mañana de este viernes, en el marco de los 40 años de la toma y retoma del Palacio a la Justicia, que exintegrantes del M-19, hoy ocupen altos cargos sin haber respondido por sus actos.

“El mismo movimiento terrorista que ejecutó el asalto sangriento a la sede de la ley, hoy ostenta en la persona de sus desmovilizados y no juzgados por este crimen, la dirección máxima del Estado. El victimario, sin haber saldado su deuda con la justicia por las desapariciones forzadas que su acción generó, dirige los destinos de la nación”, dijo durante su intervención.

El acto, celebrado en el nuevo Palacio de Justicia, comenzó con la interpretación del himno nacional a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y del Coro Nacional de Colombia, seguido por la presentación de una ofrenda floral, mientras que en todas las sedes judiciales del país se izaba la bandera colombiana a media asta “en un acto de solidaridad profunda y de íntimo dolor”.

“Es un reconocimiento a las víctimas, a los sobrevivientes; es un reconocimiento a la valentía, al martirio mismo, al sufrimiento, al dolor por todo lo que tuvieron que sufrir en nombre de todos los demás, en nombre de la Justicia, de la patria, de la democracia, de todos nosotros. Ellos se sacrificaron para que nosotros estemos hoy aquí”, manifestó el presidente de la Corte Suprema, Octavio Augusto Tejeiro Duque.

El magistrado pidió al país hacer una reflexión sobre lo sucedido, “impedir la cultura del olvido” y “silenciar las voces de la estridencia y de la acusación”, por lo que llamó a “silenciar las palabras de la ofensa” y las frases que “invitan al odio, a la desesperación y al desencuentro”.

“No podemos permitir que el olvido se cierna sobre nosotros, no podemos permitir que la memoria se oculte; es necesario que la memoria siga existiendo y que esa memoria se cultive, se mantenga, se proteja y se alimente permanentemente para evitar que estos hechos vuelvan a suceder”, agregó.