Recientemente se conoció un caso de violencia intrafamiliar que involucra a Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente, y a su expareja sentimental Diana Carrasquilla.

Según trascendió en medios, como la revista Cambio, el episodio de violencia ocurrió en junio en el lobby del edificio donde residían Padilla y Carrasquilla en el centro de Bogotá. Una noche la pareja tuvo una fuerte discusión que derivó en agresiones físicas por parte del funcionario del Gobierno contra Diana Carrasquilla, según denunció ella misma en diálogo con el mencionado medio.

Según sus declaraciones en Cambio, en varias oportunidades Cristóbal Padilla fue violento y la agredió físicamente: “Él (Cristóbal Padilla) quería buscar pelea por todo, para tener una excusa de irse. Me manoteaba y me lastimaba, me hinchaba el ojo con las manos, y su excusa era que hablaba así. Luego me abrazaba y me pedía disculpas. Yo me creía el cuento”.

Sin embargo, un día la discusión pasó a mayores cuando Carrasquilla, según su relato, le hizo un reclamo a Cristóbal Padilla, por lo que él procedió a “empujarla” y “golpearla” con un bolso, además la trató de ‘mentirosa y conflictiva’. En respuesta a la agresión, la mujer alcanzó a hacerle algunas lesiones en su rostro, posteriormente el funcionario la habría propinado fuertes golpes que le generaron contusiones en su rostro y cuerpo.

En medio de la fuerte discusión, de acuerdo con Carrasquilla, Padilla llamó a personas cercanas quienes llegaron al lugar. “Eran como ocho. Todos me gritaban, me insultaban. Sentí como si me quisieran linchar. Él tenía su grupo de personas, yo estaba sola”, dijo la mujer.

En ese momento la Policía llegó a atender el caso de violencia intrafamiliar y procedió llevar a la pareja a la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda, donde ambos permanecieron por algunas horas.

Al ser valorada por Medicina Legal y un centro médico, se determinó que Diana Carrasquilla presentó el ‘tabique desviado a la derecha y contusiones en párpados, tórax, hombro y brazo’.

Instancias legales

Tanto Padilla como Carrasquilla acudieron a instancias legales para denunciar el episodio de violencia, argumentando que sufrieron lesiones personales.

El director de Colombia Compra Eficiente interpuso una acción de tutela contra Carrasquilla alegando una presunta vulneración de su derecho al buen nombre, a la dignidad humana, la intimidad y la integridad personal y familiar.

Por su parte, Carrasquilla denunció al director de Colombia Compra Eficiente por “presuntos hechos de violencia intrafamiliar, violencia física, psicológica, sexual, económica e institucional”.