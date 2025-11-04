Los dos soldados que habían sido secuestrados en el municipio La Macarena, en el Meta, este lunes 3 de noviembre ya fueron liberados este martes 4.

Se trata de Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, soldados profesionales del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 12, unidad orgánica de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 12.

De acuerdo con lo manifestado por el Ejército Nacional, la retención ilegal se registró en medio de una operación militar de acompañamiento al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en la vereda Getsemaní.

Los hechos se presentaron luego de la extracción aérea de una mujer capturada y del personal del CTI. “En ese momento se registró la concentración de aproximadamente 400 personas, quienes al parecer habrían sido objeto de constreñimiento y coacción por parte de integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r ) Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de alias Calarcá“, detalló la Fuerza de Tarea Omega.

El Ejército detalló que este grupo de personas retuvo inicialmente a un teniente y tres soldados profesionales. Horas después, la población liberó al oficial y a uno de los soldados, manteniendo en cautiverio a dos uniformados, “quienes fueron obligados a despojarse de su dotación y sus prendas militares y a utilizar ropa civil para posteriormente ser trasladados por la población hacia un lugar desconocido”, agrega la información.

Ahora, en la tarde de este martes 4 de noviembre, se conoció que los dos soldados habrían sido abandonados en zona rural y entregados a un sacerdote de la zona.

Unidades del Ejército se encuentran en camino para verificar el estado de salud de los soldados y poder trasladarlos de nuevo a la base militar más cercana.