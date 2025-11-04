La muerte de Jaime Esteban Moreno, de 20 años, asesinado tras salir de una fiesta de Halloween en la madrugada del pasado 31 de octubre, ha causado conmoción en el país.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta de X, lamentó lo ocurrido y aseguró que no descansará hasta que todos los responsables sean llevados ante la justicia.

“Le pedí a la Policía de Bogotá que en conjunto con el CTI, responsable directo de la investigación del caso, se intensifique la búsqueda y captura del otro responsable directo de la agresión”, expresó.

Asimismo, Galán, apenas se conoció el reporte del caso, el joven fue trasladado para recibir atención médica mientras las autoridades adelantaban las labores de identificación de los agresores. En el proceso fueron capturados un hombre y dos mujeres, quienes más tarde quedaron en libertad durante la audiencia de legalización.

Este domingo se llevaron a cabo las honras fúnebres del estudiante. El alcalde expresó su solidaridad con la familia y reiteró su compromiso de que el crimen no quede impune.

“A la familia de Jaime Esteban Moreno, toda mi solidaridad. Cuenten con mi compromiso para que este crimen, que hoy enluta a nuestra ciudad, no quede impune y que los responsables paguen”.