Las autoridades continúan recopilando videos de residencias y locales cercanos al lugar donde Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Los Andes, fue brutalmente agredido la madrugada del pasado 31 de octubre, luego de salir de una fiesta de Halloween en la calle 64 con carrera 15, al norte de Bogotá.

El joven falleció horas después por los golpes y patadas recibidos en la cabeza. Sin embargo, el medio El Tiempo investigó que, aún no se han solicitado las cámaras de seguridad de la discoteca Before Club, ubicada a cinco cuadras del sitio de los hechos.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó inicialmente la captura de tres personas señaladas de participar en la golpiza: Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, Bertha Parra Torres y Juan Carlos Suárez Ortiz, este último también estudiante de la Universidad de los Andes, del programa de Ingeniería Mecánica.

Según el testimonio de un amigo de la víctima, identificado como Juan David Cárdenas Ortiz, ambos fueron atacados por cuatro personas —dos hombres y dos mujeres—, entre ellos un joven con el rostro pintado de rojo y negro, presuntamente Suárez Ortiz.

Uniandes / cortesía Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes muerto en fiesta de Halloween.

Aunque no se ha confirmado que la víctima y sus presuntos agresores estuvieran en ese local, testigos afirmaron que una de las mujeres detenidas señaló a dos de los implicados como “los de la discoteca”. Las imágenes de seguridad podrían ser determinantes para esclarecer los hechos y ubicar al segundo involucrado.

Before Club, abierto en diciembre de 2023, tiene cámaras activas según su única accionista, la representante a la Cámara María del Mar Pizarro, quien le manifestó a El Tiempo que ninguna autoridad ha solicitado el material.

“Nos solidarizamos completamente con la familia de Jaime Esteban. Lamentamos lo sucedido”, afirmó Pizarro, precisando que los hechos ocurrieron a cinco cuadras de su local y que no está confirmado que los jóvenes hubieran estado allí.

Captura de video | Archivo

La congresista también mencionó que se han realizado solicitudes a la Alcaldía para garantizar transporte seguro a los jóvenes durante la madrugada y señaló que, según una de las versiones, la riña se habría desencadenado por un conflicto relacionado con un taxi.

“El TransMilenio se inicia a las 5 de la mañana. Hemos pedido que no los dejen sin transporte. Es a las autoridades a las que les corresponde cuidar las calles, no a los dueños de los locales”.

La audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Suárez Ortiz está prevista para el 5 de noviembre.