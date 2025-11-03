Lo que comenzó como una denuncia de vecinos terminó revelando un estremecedor caso de maltrato animal en Cali. La comunidad del barrio Trinidad alertó a las autoridades sobre los desgarradores sonidos que provenían de una vivienda donde, según contaron, varios perros se estaban atacando entre sí.

El llamado de emergencia llevó a las autoridades a ingresar al inmueble el 26 de marzo de 2024, donde confirmaron lo que la comunidad temía: una escena de abandono extremo y crueldad.

Dentro del lugar se encontraban 14 perros criollos en condiciones deplorables, víctimas de descuido, desnutrición y hacinamiento.

Fiscalía General de la Nación

El responsable fue identificado como Eduardo Rodríguez Madriñán, quien, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, era el tenedor de los animales.

A través del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), la entidad le imputó el pasado 2 de noviembre de 2025 el delito de maltrato animal, aunque el acusado no aceptó los cargos.

Las condiciones en las que fueron hallados los animales

Según el reporte oficial, los perros se encontraban encerrados en un espacio sin acceso a agua ni alimento. Una canina fue hallada muerta, mientras que diez más estaban cubiertos de suciedad y sin comida, y tres presentaban un avanzado estado de desnutrición.

Fiscalía General de la Nación

La acumulación de excrementos en algunas zonas del lugar agravaban la situación, provocando un ambiente insalubre y peligroso para los animales. Algunos, desesperados por el hambre, habían comenzado a atacarse y devorarse entre ellos para sobrevivir.

Los perros fueron rescatados y rehabilitados

Los 14 caninos fueron rescatados y trasladados a un centro especializado, donde recibieron atención veterinaria inmediata y comenzaron un proceso de recuperación física y emocional.

Finalmente, la Fiscalía recordó que desde 2016, la ley reconoce a los animales como seres sintientes y castiga penalmente los actos de crueldad, abandono o maltrato en su contra.