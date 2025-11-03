En la madrugada de este lunes festivo se registró un atentado con ‘carro bomba’ cerca de la estación de Policía del municipio de Suárez, departamento del Cauca.

La explosión provocó terror entre los habitantes del barrio Villa Flor, pues la mayoría aún dormía cuando se escuchó el estruendo.

Las autoridades reportaron que por fortuna este hecho no dejó víctimas mortales ni personas lesionadas, pero sí daños materiales en viviendas y establecimientos comerciales de la zona.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó esta acción violenta a través de su cuenta de X.

“Una vez más, la guerra pretende arrebatarle la tranquilidad a nuestras comunidades, ¡hoy en Suárez! Rechazamos de manera contundente el atentado perpetrado contra la estación de Policía en el Cauca", escribió el mandatario departamental.

Agregó que “la violencia no puede ser el lenguaje de quienes buscan el poder desde el miedo” y aseveró que se necesita fortalecer presencia integral del Estado en el departamento, “con más garantías de seguridad. El Cauca merece vivir en paz, con esperanza y sin miedo”.

Una vez más, la guerra pretende arrebatarle la tranquilidad a nuestras comunidades, ¡hoy en Suárez!



Unidades antiexplosivos de la Policía y soldados del Ejército hicieron presencia en el lugar del atentado para verificar que no hubiera riesgo de más explosiones.

Entretanto, las autoridades inician las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este hecho, que se registra una semana después del ataque con drones contra la Policía en este mismo municipio del norte del Cauca.