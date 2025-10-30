El Ejército Nacional informó en la mañana de este jueves 30 de octubre que un soldado profesional murió luego de que tropas del Batallón de Infantería N.° 7 sufrieran un atentado con explosivos en el municipio de El Patía, en Cauca.

Leer también: Restringen motos con parrillero durante Halloween por aumento de siniestros y delitos en Bogotá

La institución armada atribuyó el ataque al grupo armado organizado residual (GAO) estructura Carlos Patiño.

Indicó el Ejército que el hecho se registró cuando las tropas realizaban un movimiento táctico motorizado en la ruta Popayán - El Estrecho. En este sector fueron atacados con un artefacto explosivo improvisado instalado a un costado de la vía. El soldado profesional que murió fue identificado como Johan Cuéllar Gaitán.

Además, cinco soldados resultaron heridos por el ataque.

“De manera inmediata se activó el plan de reacción y evacuación aérea de los heridos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Paralelamente, se estableció un cordón de seguridad en el área y se coordinó con las autoridades locales y la Policía Nacional para garantizar la protección de la comunidad y el desarrollo de los actos urgentes”, se lee en el comunicado del Ejército.

El Ejército recordó que este tipo de acciones constituye una violación a los derechos humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario, al emplear métodos indiscriminados que ponen en riesgo la vida de la población civil.

Importante: Envían a la cárcel a alias El Viejo, noveno capturado por magnicidio de Miguel Uribe: había realizado seguimientos a la víctima

“El Ejército Nacional rechaza enérgicamente este acto terrorista y expresa sus más sinceras condolencias a la familia del soldado profesional Johan Cuéllar Gaitán. La institución reafirma su compromiso de continuar las operaciones militares en el departamento del Cauca para llevar ante la justicia a los responsables de este crimen y garantizar la seguridad en la región”, se lee en el escrito publicado en redes sociales.