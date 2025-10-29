El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, anunció este miércoles las medidas que tomará el Ministerio Público frente a la participación indebida de funcionarios del Estado en política.

En entrevista exclusiva con La FM, Eljach aseguró que “venimos haciendo un trabajo de advertencia a los servidores públicos para que no incurran en una cosa que se llama indebida participación en política. Lo que no se debe es abusar de la posición de servidor público“, enfatizó.

Recordó que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en política a través del voto, pero hizo énfasis en que los funcionarios no pueden usar sus cargos ni los recursos del Estado con fines electorales.

Asimismo, el procurador indicó al medio antes citado: “Hace unos meses me correspondió el deber de suspender a un alcalde de Montelíbano, Córdoba, porque se paró en una tarima siendo alcalde a echar un discurso político anunciando unas candidaturas para Senado. Alcalde que haga proselitismo, alcalde que el procurador va a suspender”.

Sin embargo, el jefe del Ministerio Público aclaró que esta prohibición aplica “a todo servidor público, menos al presidente, quien tiene fuero constitucional especial”.

Sobre las investigaciones que lleva la Procuraduría actualmente, Eljach aseguró que: “Hay varias investigaciones preliminares con orden de pruebas para demostrar o no si se incurrió en indebida participación en política. Si se comprueba, las sanciones vendrán. No me tiembla ni la voz ni la mano para hacerlo”.

