El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció este miércoles que el Gobierno nacional acaba de firmar el mensaje de urgencia para que la Comisión Séptima del Senado discuta la reforma a la salud, sin aplazar más la diligencia.

“Para que la Comisión Séptima de Senado no mame más gallo, se acaba de firmar el mensaje de urgencia e insistencia que obliga que la Comisión solo pueda abordar el tema de la Reforma a la Salud”, escribió Benedetti, a través de su cuenta de X.

Asimismo, el alto funcionario mencionó: “Qué cobardes son la mayoría de la Comisión Séptima que no saben debatir sino dilatar con algo tan importante como la salud de los colombianos. Trabajen, vagos!”.

Cabe recordar que la Comisión Séptima del Senado aprobó el pasado martes por 7 votos a 6 una proposición para suspender el tercer y penúltimo debate de la polémica reforma a la salud 2.0, hasta que se tramite la reforma tributaria o ley de financiamiento, ambas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El aplazamiento se hará hasta que el Ejecutivo “incorpore fuentes de financiamiento verificables” para su implementación.

La proposición fue de la senadora y presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, quien advirtió que en un derecho de petición el Ministerio de Hacienda le respondió que los recursos para el nuevo sistema de salud dependerán de la ley de financiamiento.