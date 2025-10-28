Luego de que el presidente Gustavo Petro emitiera la orden de adquirir todas las empresas mineras en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con el objetivo de aprovechar los precios del oro que actualmente se encuentran en máximos históricos, el Ministerio de Minas, en cabeza de Edwin Palma, confirmó desde cuándo se llevará a cabo esta medida.

“He ordenado al Ministerio de Minas que compre las empresas de oro de la SAE e inicie de inmediato compra de oro en las regiones productoras de Colombia, titular masivamente pequeños mineros y sacar las mafias del oro. O se legalizan o salen”, dijo el mandatario.

Ante esto, el ministro Palma confirmó que a partir de noviembre implementará la compra directa de oro en las regiones productoras del país.

“El 80% de las 70 toneladas que se comercializan cada año por un valor superior a los 4.000 millones de dólares, proviene de explotaciones informales o ilegales, dejando pérdidas en regalías por aproximadamente 5 billones de pesos”, señaló.

Así mismo, el ministro aprovechó para lanzar una pulla al Congreso: “Lamentamos que el Congreso no nos haya ayudado en sacar adelante el proyecto de ley para la creación de una empresa estatal de minería para combatir la ilegalidad y aumentar ingresos a la nación. Quizá a pocos les interese eso y algunos se aprovechen de mantener ese mercado en las actuales condiciones. Insistiremos”, aseveró.

“Las empresas de oro en proceso de extinción de dominio se pondrán al servicio de cooperativas y asociaciones de pequeños mineros y mineras, dándole un alto valor social a estos activos que alguna vez estuvieron en operaciones ilícitas”, añadió.

En el trino que el jefe de Estado hizo a través de su cuenta de X, criticó que el Banco de la República haya vendido oro en vez de comprarlo en las regiones apartadas y lo calificó como un “gran descalabro financiero”.

Hay que destacar que el precio internacional del oro llegó a tocar un máximo histórico de más de USD4.300 la onza. Esto debido a la incertidumbre de una guerra comercial, pero luego de los rumores de un posible acuerdo entre Estados Unidos y China, el metal ha venido cayendo a niveles de hace tres semanas.