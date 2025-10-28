El presidente Gustavo Petro, mediante el Decreto 1140 de 2025, nombró Bernardo Armando Camacho Rodríguez como el nuevo Superintendente de Salud, como ya sonaba desde la publicación de su hoja de vida a mediados de octubre.

Camacho Rodríguez se convierte en el reemplazo de Giovanny Rubiano García quien estuvo 11 meses en el cargo y salió de este el martes 14 de octubre.

Bernardo Camacho se desempeñó recientemente como agente interventor de la Nueva EPS, cargo que ostentó desde noviembre de 2024 hasta agosto de 2025.

Es médico cirujano de la Universidad Nacional y tiene maestrías en Medicina Tansfusional y Gestión de Ciencia e Innovación.

Rubiano García, antecesor del recién nombrado funcionario, de acuerdo con información difundida por W Radio, habría asegurado que su salida estuvo motivada por ‘asuntos políticos’, y que fue el mismo presidente Gustavo Petro quien le solicitó que renunciara.

Sin embargo, al no haber presentado la renuncia como se lo habían pedido altos funcionarios, y a la espera de tener una reunión con el jefe de Estado, fue declarado “insubsistente”.

Según el medio antes citado, el exsuperintendente manifestó que el Gobierno necesita “ajustar los votos para que pase la reforma a la salud”, y por ello lo despidieron.

No obstante, desde el Ministerio de Salud señalaron en su momento que la salida de Rubiano no está motivada por asuntos políticos, sino por su gestión en la Superintendencia, y en particular por su trabajo en cuanto a la intervención de las EPS.