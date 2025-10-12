Los familiares de una colombiana que sufrió un violento accidente de tránsito en el distrito de Manavgat, en Turquía, piden ayuda a las autoridades para poder trasladarla a hasta Medellín.

Se conoció que el fuerte siniestro se registró el pasado 7 de septiembre, cuando la ciudadana colombiana, identificada como Astrid Carolina Piedrahita Uribe, de 34 años, y su pareja, Hakan Duran Özçelik, de 53 años, se movilizaban en una camioneta de alta gama con dirección a Konya.

De acuerdo con los allegados, Duran Özçelik habría perdido el control del vehículo cuando tomaba una curva, por lo que se volcó. El hombre falleció en el lugar de los hechos, mientras que Astrid Carolina fue trasladada al Hospital Estatal de Serik.

Cindy Piedrahita, hermana de la colombiana, reveló que Astrid Carolina vivía en unión libre con Hakan Duran Özçelik, y se encontraban en suelo turco, visitando a su suegra, quien presentaba problemas de salud.

Según relata la familiar, Astrid Carolina presenta sangrado cerebral y su condición médica es grave.

“Supimos que luego estaban de turismo. Nos enteramos del accidente días después y yo viajé el 13 de septiembre a acompañarla. Su estado es grave. Tiene un sangrado cerebral”, afirmó Cindy en diálogo con ‘El Tiempo’.

Además, aseguró que debido a su condición los médicos quieren sacar a su hermana del hospital.

“Los médicos dicen que la van a sacar del hospital (…) La iban a mover a un centro médico paliativo, pero no la aceptaron por ser extranjera", sostuvo.

Ante el lamentable panorama, la familia de Astrid Carolina hizo un llamado al Gobierno Nacional para que pueda ser trasladada a Medellín.

“Necesitamos trasladarla a Medellín y solo es posible en un avión ambulancia. La familia no tiene recursos. Estamos corriendo acá con gastos de hotel y de traslados. Mi hermana tiene un niño de 4 años”, dijo.

La hermana también señaló que tuvo contacto con un funcionario del consulado en Colombia, pero hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.

Finalmente, el medio capitalino reveló que Duran Özçelik figura en Colombia en un proceso ante un juzgado de familia.