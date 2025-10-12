Fuerzas de la policía de Hamás en la Franja de Gaza y milicias locales a las que acusan de colaborar con Israel en los últimos meses se enfrentaron con tiroteos en el barrio de Sabra de la ciudad de Gaza, según muestran vídeos difundidas en la Red de Noticias Quds y distintos canales utilizados por periodistas palestinos.

El hijo de Basem Naim, uno de los miembros del liderazgo político de Hamás, recibió un disparo en la cabeza durante estos combates y se encuentra en estado crítico, según confirmó Naim a EFE.

“Estamos persiguiendo los vestigios de la ocupación (israelí) y los mercenarios que colaboran con ella. Seguiremos hasta que se restaure la seguridad en nuestra querida Franja de Gaza”, recogió en un comunicado la Fuerza Radea, parte de la Policía de Hamás en el enclave, formada por miembros de su brazo armado.

En las imágenes de Quds se observa a los policías encapuchados de Radea abriendo fuego en el barrio de Sabra del centro de la capital gazatí.

La prensa local advierte que la policía de Hamás se enfrentaba en Sabra al clan Dogmush, una de las mayores familias en este barrio.

Residentes en la ciudad de Gaza han acusado en numerosas ocasiones a los Dogmush de haber colaborado con el Ejército de Israel para enfrentarse a Hamás dentro de Gaza.

Muchas de estos clanes fueron acusados, entre otros, de formar parte del sistema de saqueo de camiones con ayuda humanitaria que después era revendida a precios desorbitados en los mercados de la Franja.

También este domingo, las milicias ejecutaron en el norte del enclave al influencer Saleh Al Jafarawi, según confirmó a EFE el Hospital Al Ahli de la capital, que recibió su cadáver.

Las circunstancias de su asesinato en manos de estos grupos armados aún no han trascendido.

Desde que Israel comenzó su retirada en la Franja de Gaza en el marco del alto el fuego, la policía del grupo islamista se han lanzado a perseguir a las milicias que trabajaron con el apoyo de Israel en Gaza, siendo la más conocida la fuerza de Abu Shabab, en el sur del enclave.