Desde Bruselas, el presidente Gustavo Petro se refirió a la guerra en Gaza y al posible acuerdo entre Israel y Hamás, que incluye la liberación de los rehenes que permanecen en la Franja. El mandatario aseguró que este proceso para lograr parar el conflicto se debe en gran parte a la presión mundial de otros países y las protestas.

El jefe de Estado colombiano, quien se encuentra en el ‘Global Gateway’, una la iniciativa que la Comisión Europea puso en marcha en 2021 para competir con la Nueva Ruta de la Seda china e impulsar el desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica, el sudeste asiático y África, aseveró que la solución a largo plazo sería el reconocimiento de los dos estados, el de Israel, y el de Palestina, con las garantías para que ambos pueblos puedan vivir en paz.

“Ahí no hay guerra, hay un genocidio y lo que hay que detener es el genocidio. Y sabíamos muchos pueblos del mundo, entre esos Colombia, que fue de los primeros en que solo la presión de la humanidad podría detener ese genocidio. Que solo las grandes movilizaciones que acabamos de ver en Europa las presiones diplomáticas de América Latina, que nunca votó por en contra de un cese al fuego, las presiones de África que nunca votó en contra de un cese al fuego, más las posiciones asiáticas harían que los países, la mitad de los países de lo tal más Estados Unidos iban a quedar aislados apoyando a Israel”, dijo Petro.

Agregó sobre el mismo tema: “Creo que Trump ha aprendido, digamos, a pesar de su soberbia y los golpes que ha dado, ha aprendido que es la presión mundial la que lo lleva a decirles no a Israel y a imponer junto a otros mediadores que son Qatar, Egipto, la necesidad de una tregua”.

Y añadió: “La tregua ojalá siga por el intercambio de rehenes. Miles del lado de Israel, palestinos, decenas del lado de Palestina en manos de jamás. Y siga Asia. Y ese es el un objetivo en la humanidad hacia lograr que dos estados se respeten en la misma región, el Estado de Israel y el Estado Palestino, que es el objetivo y el trato que se hizo hace décadas entre figuras muy insignes del pueblo israelí y del pueblo palestino”.

Por otro lado, aseguró que el encuentro entre Europa, Latinoamérica y el Caribe hace 500 años, cuando el Viejo Continente colonizó esos territorios, fue “un genocidio”, y también afirmó que Estados Unidos está llevando a cabo “una agresión militar en el Caribe” y “una guerra represiva interna en las ciudades norteamericanas” contra los latinoamericanos.

“Nuestro encuentro entre Europa, América Latina y el Caribe fue violentísimo, fue también un genocidio”, declaró en un discurso pronunciado durante el foro ‘Global Gateway’.

Afirmó que Santa Marta fue “la primera ciudad que europeos hicieron hace 500 años en América, solo que el intento de hacerlo duró un siglo completo de guerra con los indígenas del lugar”.

Agregó que los castellanos y portugueses que llegaron a América “no exportaron democracia, sino esclavitud y servidumbre”.

“Este es el momento de rehacer las cosas, de darnos la mano, de construir una paz, de derrotar los arcontes que están ahora en otras partes asesinando niños, y de mirar una humanidad que salve del colapso climático a través de fuertes inversiones, que son rentables”, explicó.

También dijo que el pueblo de Estados Unidos tiene que decidir “si quiere el aislamiento máximo o unirse a la humanidad”.

“Hoy por hoy la realidad es que se quieren aislar y está produciendo una agresión militar en el Caribe, y he pedido a todos los cancilleres caribeños que nos reunamos, porque lo que suenan ya son los misiles y una guerra represiva interna en las ciudades norteamericanas contra una etnia, varias etnias, que son las latinoamericanas”, comentó.

Agregó que mientras “Estados Unidos no quiera juntarse con el mundo” el resto de los continentes pueden unirse mediante un proyecto de fibra óptica que ya conecta a Brasil y Colombia a través de la selva amazónica.

Igualmente, criticó la división existente en los países de la OTAN entre quienes apoyan la creación del Estado de Palestina y están en contra del genocidio cometido por Israel y quienes no lo hacen.

“El mundo está en inestabilidad y sobre el filo de la navaja, y puede variar sustancialmente en los próximos meses y años. Lo que pude ver en movilizaciones en Europa en países que no han querido cambiar su posición (sobre Palestina), que fueron las más grandes de sus pueblos, lo que muestra es como una querencia de pueblos en los Estados Unidos, de pueblos en Europa fundamentalmente, por una institucionalidad donde quepa más la democracia. Eso variará el mundo”, expuso.