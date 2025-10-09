Información de inteligencia conocida por EL HERALDO indica que detrás de los atentados contra guardias del Inpec en diferentes ciudades del país estaría presuntamente alias Pipe Tuluá, cabecilla principal de la banda La Inmaculada.

Leer también: Procuraduría pide protección urgente para la guardia del Inpec ante el plan pistola y los homicidios recientes

Esta estructura criminal, al parecer, estaría ofreciendo a sicarios entre 3 y 5 millones de pesos por cada funcionario del Inpec asesinado.

Aparentemente la escalada delincuencial estaría motivada porque alias Pipe Tuluá permanece en una estación de Policía de Bogotá y lo que pretenderían es presionar para que sea devuelto a un instituto penitenciario como La Picota o La Modelo.

En estos centros carcelarios el jefe criminal podría desde allí dirigir las redes logísticas y criminales de su estructura.

¿Quién es ‘Pipe Tuluá?

Andrés Felipe Marín Silva fue condenado en 2022 por homicidio, secuestro extorsivo agravado, tentativa de extorsión y concierto para delinquir agravado, sin embargo, su estancia en la cárcel no ha sido impedimento para seguir liderando el grupo criminal.

Debido a esto, las autoridades en varias ocasiones lo ha trasladado de prisión debido a su capacidad de seguir delinquiendo aún estando encerrado.

Cortesía

El nivel de control de ‘Pipe Tuluá’ desde prisión ha sido tal que a donde ha ido ha logrado instalar redes de wifi, utilizar celulares y mantener privilegios, todo esto, al parecer, con el auspicio de guardianes que, con sobornos, acceden a protegerlo.

Su traslado más reciente ocurrió en mayo cuando fue movido de la cárcel La Picota a la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, a la espera de su extradición a Estados Unidos.

Esto dio luego de que las autoridades descubrieran y frustraran un supuesto plan de fuga que habría orquestado la banda criminal tras recolectar 800 millones de pesos producto de extorsiones a empresarios y comercios. El dinero era para pagar sobornos a funcionarios de la cárcel, así como pagos de logística y traslado.

Disparan contra funcionario del Inpec en Cartagena

Un dragoneante del Inpec resultó herido en medio de un ataque a bala cuando se dirigía a su vivienda, ubicada en el barrio San Fernando, en la mañana de este jueves 9 de octubre.

Importante: Inpec busca que se otorguen permisos especiales de porte de armas para funcionarios penitenciarios

De acuerdo con las autoridades, la víctima responde al nombre de Juan Camilo Palacios Figueredo, quien fue abordado por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta.

Testigos revelaron que los criminales dispararon en diferentes oportunidades contra el guardia, por lo que rápidamente alertaron a las autoridades y lo trasladaron a un centro asistencial.

Por el momento, se conoce que Palacios Figueredo recibe atención médica y se encuentra fuera de peligro.

La Policía Metropolitana de Cartagena y personal de inteligencia del INPEC realizan las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los criminales y determinar los móviles del atentado.