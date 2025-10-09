Por medio de un comunicado, la empresa Frisby Colombia dio a conocer la serie de acciones legales que ha interpuesto “en defensa de nuestros derechos marcarios en España y en la Unión Europea”.

El primer punto señala que en España interpusieron una demanda por infracción de derechos de Propiedad Intelectual y comisión de actos de Competencia Desleal, en contra de la sociedad Frisby España SL y el señor Charles Oupont. Esta demanda está acompañada por la solicitud de medidas cautelares en contra del hombre en mención “para que cese la afectación de nuestros derechos de Propiedad Intelectual”.

Además, informaron que hicieron una solicitud de anulación por mala fe en contra de la marca FRISBY (nominativa) a nombre de la contraparte, ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO).

Asimismo, de igual forma informaron que emitieron una “respuesta a la acción de cancelación por no uso iniciada en contra de nuestra marca FRISBY (mixta), la cual se encuentra actualmente vigente”.

Y, además, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), emitieron las pruebas como respuesta a la acción de cancelación por no uso iniciada contra nuestras marcas FRISBY (mixtas) registradas en España, las cuales se encuentran igualmente vigentes.

“En nombre de nuestros 5.600 colaboradores agradecemos el reiterado apoyo que hemos recibido durante estos últimos meses por parte de todos nuestros clientes alrededor del mundo. Continuaremos con el mismo compromiso que nos ha caracterizado durante nuestros 48 años de historia, alimentando con amor para contribuir al desarrollo del ser humano y transformar positivamente la sociedad”, se lee en el comunicado.

Hay que recordar que la disputa de la empresa colombiana en Europa es por el uso del nombre Frisby por parte de una compañía de origen bilbaíno, que habría usurpado la identidad de la cadena de pollos.