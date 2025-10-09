El presidente del Senado, Efraín Cepeda, lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X responsabilizando al mandatario por la actual crisis en el suministro de gas natural que atraviesa el país.

“Presidente @petrogustavo, acá el único irresponsable es usted que prohibió la exploración de gas y negó que habría racionamiento. Le recuerdo que el monopolio del Gas está bajo el control del Estado es decir ECOPETROL, lo que, lamentablemente, se gestiona de manera ineficiente", expresó Cepeda.

El congresista hizo un llamado directo al presidente Petro para que coordine acciones urgentes con Ecopetrol y el Ministerio de Minas y Energía, y así evitar que el país enfrente “un apagón por falta de gas”.

“Colombia llevaba 30 años sin apagarse hasta que usted llegó y nos puso nuevamente en escenarios de racionamientos”, concluyó.

La respuesta del jefe de Estado no se hizo esperar. En una publicación también en X, Petro calificó de “mentiroso” al senador y defendió su política energética, señalando que los actuales problemas en el sistema de importación de gas se deben al monopolio privado que, según él, gobiernos anteriores permitieron mantener sin objeciones.

“Mentiroso, el que deje de funcionar el SPEC, por su mantenimiento que dura 4 días, y sea difícil reemplazarlo, es por haber dejado a un monopolio privado inconstitucional con la importación de gas durante años, sin una queja suya, senador”.

Petro aseguró que funcionarios dentro de Ecopetrol, la empresa estatal encargada de buena parte de la producción e importación de gas, estarían saboteando los esfuerzos del Gobierno para romper el monopolio privado en la importación del combustible.

“Nosotros ordenamos quebrar ese monopolio, pero funcionarios de Ecopetrol en el gas están saboteando este propósito”.