La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ratificó este martes 7 de octubre que el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo será juzgado, acusado por la Sala de Instrucción por el delito de hostigamiento agravado.

El proceso tiene que ver con dos publicaciones que realizó el representante de las negritudes en el Congreso en la red social X el pasado 14 de noviembre de 2023. El primer trino, a la 1:05 de la tarde, incluyó la frase: “Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros”, acompañado de un video que mostraba la quema de una bandera del Movimiento 19 de Abril (M-19).

En otra publicación, a las 7:37 p.m., Polo Polo difundió la incineración de una efigie con la misma bandera y el rostro del presidente de la República, Gustavo Petro.

La defensa del congresista había interpuesto una solicitud de nulidad, argumentado que se vulneraban sus garantías procesales, pero esta fue rechazada por la Sala. Ahora la defensa interpuso recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal respecto de la decisión que negó la nulidad.

Petro y Francia Márquez serán testigos en el juicio

En el proceso penal, que se buscará determinar su las publicaciones del representante a la Cámara constituyeron un hostigamiento agravado, fueron citados como testigos el presidente Gustavo Petro Urrego, la vicepresidenta Francia Márquez Mina y la senadora María José Pizarro.

“Se accede a su testimonio por considerarse pertinente su declaración de cara a evidenciar si tuvo conocimiento directo de las publicaciones realizadas por el procesado y, si como consecuencia de estas, ha sido objeto de hechos concretos que hayan afectado su vida, integridad o seguridad”, detalló la Sala de Primera Instancia sobre la importancia de los testimonio del presidente, la vicepresidenta y la senadora.

Sobre este tema, hay que recordar que el presidente Petro pidió que se adelante una nueva investigación penal en contra del mismo congresista por otras afirmaciones realizadas en redes sociales, en las que se vinculan a la izquierda con el atentado en contra del senador Miguel Uribe y con el proceso judicial del expresidente Álvaro Uribe.