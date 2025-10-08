Migración Colombia informó este miércoles 8 de octubre prohibió el ingreso al país de un ciudadano extranjero en Antioquia por presuntamente estar vinculado a explotación sexual.

Se trata de un ciudadano estadounidense y, de acuerdo con la publicación de la entidad, intentaba entrar al país por presunto turismo con fines de explotación sexual.

Se trata del segundo caso de un extranjero inadmitido en el mismo departamento por vínculos con explotación sexual en menos de 48 horas.

Este martes 7 de octubre Migración Colombia también fue inadmitido otro extranjero en el Aeropuerto José María Córdoba de Rionegro, Antioquia, luego de que apareciera reportado en el programa Angel Watch. Se trata de un ciudadano estadounidense, quien retornó a Miami en un vuelo posterior.

El hombre, del cual no se conocen mayores detalles, apareció reportado en la plataforma Angel Watch, que es una red de cooperación internacional en la que se registran a personas que tengan antecedentes relacionados a delitos de abuso sexual, especialmente contra menores de edad.

Migración Colombia aseveró que entre 2024 y 2025 han inadmitido cerca de 80 extranjeros por esta causa.

Hace apenas algunas semanas, luego de que se conociera que Michael Jaime Inofuentes fue declarado culpable en Virginia, en Estados Unidos, de trata sexual de una menor y conducta sexual ilícita en un lugar extranjero, se conoció que parte de los crímenes los cometía en Medellín.

Se probó que le había hecho pagos a una persona en Colombia que pertenecía a una red de trata de personas y explotación sexual infantil.

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia publicó un expediente con sobre los hallazgos durante los meses de investigación en el caso de Michael Jaime Inofuentes, en el cual detalló conversaciones entre el extranjero y un contacto guardado como “Lau 2024”, que era una menor de edad en la capital antioqueña.

El hombre ahora enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. Se conocerá la sentencia el 15 de enero de 2026.