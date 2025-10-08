Debido a los recientes ataques en contra de miembros del Inpec, que han dejado varios dragoneantes muertos y otros más heridos, la Dirección general anunció nuevas acciones operativas y administrativas orientadas a proteger la vida, la integridad y la seguridad de los servidores penitenciarios.

De acuerdo con las autoridades, se ordenó la suspensión de visitas a las PPL (Población Privada de la Libertad) en los Establecimientos Penitenciarios de Bogotá y Valle del Cauca, medida que podría ser aplicada en otras ciudades del país, según la evaluación de seguridad y las recomendaciones de las autoridades competentes.

Además, se hará un alistamiento de segundo grado a nivel nacional, considerando que no existe la capacidad de infraestructura para alojar a todos los funcionarios en los ERON.

El Inpec indicó que también se solicitó el apoyo permanente de la Policía Nacional y el Ejército Nacional para garantizar la seguridad de los funcionarios en los horarios de ingreso y salida, así como en los desplazamientos hacia y desde los establecimientos, especialmente en las zonas de mayor riesgo.

Asimismo, ahora fue autorizada la implementación de turnos 24x48 en los establecimientos donde la situación lo amerite, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa y reducir los riesgos asociados a la movilidad frecuente del personal.

Entre las medidas está se ordena la suspensión provisional de traslados y remisiones en la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, exceptuando únicamente las remisiones médicas vitales, mientras que las diligencias judiciales se desarrollarán de forma virtual.

El Inpec señaló que se autorizará la implementación de modalidades de trabajo en casa u horarios flexibles para el personal administrativo de las diferentes regionales, atendiendo las condiciones de seguridad de cada territorio. En la Sede Central, esta disposición aplicará a partir del próximo jueves.

Finalmente, se suspenden las actividades de labor social comunitaria realizadas por las personas privadas de la libertad.