En la noche de este martes se registró un nuevo atentado contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), esta vez en la ciudad de Cali.

Leer más: Capturan a agente de tránsito cuando pedía 400.000 pesos para no inmovilizar una motocicleta

De acuerdo a información preliminar, el dragoneante Jimmy Flores Salazar falleció en la cárcel de Villahermosa, tras ser atacado a bala cuando se transportaba en su vehículo.

En diferentes grabaciones, difundidas en redes sociales, puede observarse el automóvil en el que se movilizaba el uniformado, quien recién iba a ingresar a la cárcel de mediana seguridad para iniciar su turno.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo sucedieron los hechos, y quiénes estarían detrás de este crimen.

Ver también: Fiscalía recaptura a alias el Negro por el feminicidio de Kelly Jhoana de Arco

Este es el tercer guardián del Inpec asesinado en menos de una semana en el país. Cabe recordar que otros dos ataques, en Bogotá y Palmira (Valle del Cauca), dejaron como resultado dos dragoneantes muertos y tres más heridos.

De manera preliminar, las autoridades han atribuido estos ataques a una estrategia de grupos criminales para influir en el trato que reciben peligrosos reclusos en el país.

Sobre el caso del funcionario Manuel Becerra Palma, quien fue asesinado en Palmira, la Policía reportó este martes la captura de 8 personas que tenían en su poder un vehículo que fue usado para su crimen.

Le sugerimos: Revelan las causas sobre la muerte de pareja encontrada en la bañera de un hotel: temperatura del agua llegó a los 50°C

Asimismo, cabe recordar que en las últimas horas, mediante un comunicado de prensa, el Inpec señaló que “el esfuerzo se enmarca en una respuesta coordinada y articulada del Estado frente a los desafíos que plantea la acción ilegal de grupos criminales”.