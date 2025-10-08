El presidente Gustavo Petro propuso este martes hacer una réplica del Tesoro Quimbaya, cuya devolución se reclama a España, con 42 kilos de oro que fueron incautados por las autoridades en el departamento del Huila.

Lea: Corte pidió investigar a Ricardo Roa y al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por violación de topes en la campaña Petro

“Unos 42 kilos de oro incautado. Esto debería pasar al Banco de la República, pero queremos que se haga la réplica del tesoro Quimbaya, para traer su réplica a Colombia”, escribió Petro en su cuenta de X.

Uno 42 kilos de Oro incautado. Esto debería pasar al Banco de la República pero queremos que se haga la réplica del tesoro Quimbaya, par atraer su replica a Colombia https://t.co/5AWlOXcGvy — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 7, 2025

Los lingotes de oro fueron hallados en el tanque de gasolina de un vehículo en una zona rural del municipio de Pitalito (Huila), según informó el Comando General de las Fuerzas Militares, información reposteada por el presidente.

Según la información, el oro supuestamente pertenecía al grupo armado ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de las Farc que está en un proceso de paz con el Gobierno nacional.

Lea: Petro asegura que la consulta del Pacto Histórico “está vigente” pese a fallo del Tribunal Superior de Bogotá

El Tesoro Quimbaya al que aludió Petro se encuentra en su mayor parte en el Museo de América de Madrid y consta de 122 piezas precolombinas halladas a finales del siglo XIX en el departamento del Quindío.

La colección fue obsequiada en 1893 por el entonces presidente colombiano Carlos Holguín Mallarino a la reina española María Cristina de Habsburgo en agradecimiento por la ayuda de la Corona en una disputa limítrofe con Venezuela.

Otra parte del mismo tesoro, compuesta por más de 90 piezas, se encuentra en un museo en Chicago (Estados Unidos).

Lea: Las reacciones que deja la confesión de Nicolás Petro sobre que recibió $1.300 millones para comprar una casa

En mayo de 2024 el Gobierno nacional pidió oficialmente a España la devolución del tesoro mediante una carta dirigida a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cultura, sin que hasta el momento haya habido avances al respecto.

El presidente Petro también ha propuesto varias veces trasladar la Estatua de la Libertad de Nueva York a Cartagena de Indias porque considera que con las políticas del Gobierno de Donald Trump, Estados Unidos “se va a hundir en las nuevas esclavitudes de la droga, de la ignorancia, de las razas que no existen”.