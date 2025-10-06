Las redes sociales de movieron tras la confesión de Nicolás Petro a la revista Cambio admitiendo que recibió dinero durante la campaña presidencial de su padre en 2022, pero asegurando que el hecho constituyó un “error” y no un delito.

El ex diputado del Atlántico por la Colombia Humana enfrenta un proceso penal desde 2023 al ser señalado de recibir dinero por parte de Samuel Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca, los cuales habrían sido inyectados a la campaña política del líder del Pacto Histórico.

De acuerdo con el hijo mayor del presidente Gustavo Petro sí recibió una suma de 1.300 millones de pesos en época de campaña; sin embargo, aclara que el origen era lícito y estaban reportados en su declaración de renta: “Yo sí recibí unos recursos lícitos que se fueron para algunos bienes (…) Yo cogí esa plata para comprar una casa. Esa es la realidad”, dijo.

“Que yo haya cometido errores no significa que haya cometido delitos. Es bastante diferente”, añadió.

Al respecto, el ex presidente del Congreso, Ernesto Macías, advirtió que “el confeso, Nicolás Petro, trata de evadir la Justicia y dilatar el proceso penal que lo tiene contra las cuerdas. Salió igual al papá, así no lo haya criado”.

A su vez, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Barrios, comentó: “A Gustavo Petro le financiaron la campaña los narcos. Su hijo Nicolás Petro se guardó parte de esa plata. Olmedo López confiesa sobornos millonarios y Carlos Ramón González huye de la justicia. Es en este contexto que Petro levanta la bandera palestina. La estrategia es obvia: cada vez que la corrupción de su gobierno copa los titulares, aparece un comunicado sobre Gaza, una foto ‘solidaria’, un discurso internacional. Está usando a Palestina como cortina de humo para que Colombia no hable de la corrupción de los suyos. Más claro no canta un gallo”.

La excongresista uribista Margarita Restrepo, expresó: “Como decían los abuelos: Hijo de tigre, sale pintado”.

El ex edil de Bogotá, Germán Ricaurte, ‘trinó’: “Nicolás Petro quiere hacernos creer que la gente le regalaba plata durante la campaña del papá, pero que no tenía nada que ver con la campaña, sino que la gente es muy generosa y le veían cara de hambre y por eso se solidarizaban y le daban regalos. Sólo un idiota creería eso”.

Y el ex ministro de Comercio, ex director de la DIAN y precandidato presidencial, Luis Carlos Reyes, ante la negativa de Petro Burgos sobre los señalamientos del economista de haber entregado hojas de vida a la entidad de los tributos y aduanas, reiteró en X: “Falta a la verdad @nicolaspetroB. Él y @adelina_covo me entregaron sobre de manila con hojas de vida para aduanas de Cartagena y Barranquilla e impuestos B/quilla. Lo presenció un miembro de mi equipo, como he manifestado a @petrogustavo, @FiscaliaCol y @CorteSupremaJ desde 2023”.