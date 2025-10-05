Este domingo, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, aseguró junto a su abogado Alejandro Carranza que interpondrán una demanda contra el exfiscal Francisco Barbosa “por tratar de extorsionar al presidente”.

El exdiputado señaló, a la revista Cambio, que el exfiscal le ofreció al jefe de Estado frenar su proceso judicial (en el que está acusado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias) si dejaba a Marta Mancera como fiscal encargada.

Las declaraciones de Nicolás Petro generaron polémica y muchas inquietudes; ante esto, Barbosa respondió asegurando que dichas afirmaciones son ‘falsas y difamatorias’.

Leer más: Muere reconocida presentadora al caer desde un tercer piso mientras huía de ladrones que ingresaron a su vivienda

“Eso es una falsedad, es una difamación. Ya Gustavo Petro lo había manifestado en algún momento y yo le había respondido”, afirmó el exfiscal a La FM, rechazando contundentemente la versión.

Asimismo, enfatizó en que nunca tuvo una relación cercana con el jefe de Estado. “Yo nunca tuve relación de amistad, ni de cercanía, ni de ningún tipo con el señor Gustavo Petro. El señor Gustavo Petro fue un contradictor institucional mío”, dijo.

Ver también: Video: Así fue el momento en que sujetos en moto dispararon a guardianes del Inpec en las afueras de la cárcel La Modelo

Según Barbosa, las declaraciones de Nicolás Petro responden a una estrategia defensiva en su caso jurídico.

“Yo lo estoy esperando para ver exactamente qué es lo que quieren o qué es lo que están planteando. Yo más bien entiendo esto como una desesperación de la defensa y una estrategia de defensa ante la inminencia de lo que se presenta por parte de la justicia”, enfatizó al medio antes citado.