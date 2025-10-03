La decisión cobija al Coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez y al mayor Peter Steven Nocua Henao, tras las indagaciones adelantas por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública, que incluyeron testimonios, comunicaciones y publicaciones de prensa.

Según la investigación, en los meses de septiembre y octubre de 2023 los dos oficiales habrían recibido dinero, bienes u otros beneficios en relación con nombramientos en la Policía Fiscal y Aduanera de Pereira y Cartagena, luego de una reunión con Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo, conocido como el ‘zar del contrabando’.

El auto disciplinario establece un cargo contra el mayor Nocua Henao, quien se desempeñaba como el jefe de la División de Control Operativo de Cartagena en ese periodo, por la presunta comisión de la falta gravísima de cohecho propio. Además, se ordenó su suspensión provisional por tres meses, sin salario.

En cuanto al teniente coronel Melo Ramírez, jefe de la División de Control Operativo de Pereira en septiembre de 2023, se le imputa la presunta falta gravísima de cohecho impropio, atribuida a título de dolo, conducta que la normatividad disciplinaria considera de la máxima gravedad cuanto se corresponde con delitos dolorosos.

La decisión tiene cumplimiento inmediato y contra la misma no proceden recursos.