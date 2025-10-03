El presidente Gustavo Petro solicitó al Gobierno de Estados Unidos que se no “entrometa” en las políticas internas de Colombia luego de que Mike Waltz, representante de Washington ante las Naciones Unidas, criticara duramente su gestión.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que el Consejo de Seguridad de la ONU “no tutela nuestra política de paz”.

“El consejo de seguridad por declaración unilateral del estado de Colombia, tutela solo el proceso de paz con las farc, que estamos cumpliendo.Le solicito respetuosamente al gobierno de los EEUU no entrometerse en la política interna de Colombia”, indicó el mandatario.

“La posición errada de los EEUU en materia de narcotráfico, de trata de personas y ahora del proceso de paz con las Farc, que busca es el cambio de nuestra posición sobre el genocidio de Gaza, no es aceptada por nuestro gobierno.Lo que sucede en Gaza es un genocidio y los que lo cometen deben ser juzgados como fueron juzgados los genocidas Nazis en Nuremberg”, agregó.