Aunque las medidas de seguridad, más las recomendaciones habituales de los expertos, han mejorado, las estafas en el mundo digital están a la orden del día. Los ciberdelincuentes han evolucionado en cuanto a la manera en que logran engañar a los usuarios.

Ahora, ha aparecido una nueva forma de engaño y que tiene que ver con un mensaje de texto que promete un descuento en referencia al pago de comparendos y multas de tránsito.

Al usuario le llega un enlace, y luego de entrar, la víctima es redirigida a una página que simula ser un portal oficial, como el del SIMIT, y que muestra datos reales de infracciones para convencer a los usuarios.

Sin embargo, lo que busca esta manera de engaño es obtener dinero o datos bancarios mediante pasarelas o QR que no pertenecen a las entidades autorizadas.

“Aprovecha: descuento 50 % en tus multas”, se lee en el mensaje de texto que llega el dispositivo móvil, acompañado del link. En la página que imita ser una oficial se puede consultar por el número de documento del usuario, o por el número de placa del vehículo, si la infracción es real.

Los portales, que simulan con logos, textos o formularios del SIMIT o de secretarías de Tránsito, no corresponden a las páginas reales y sed puede notar en el dominio.

Además, como los ciberdelincuetes suelen usar bases de datos filtradas, información pública o técnicas de scraping para conocer si una persona o una placa tienen comparendos, arman mensajes muy personalizados mostrando fechas y otros datos, con lo que la información parece real.

