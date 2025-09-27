María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana - AmCham Colombia, se unió a las voces de los diferentes sectores en referencia al anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocarle la visa al presidente Gustavo Petro.

La dirigente señaló en un video compartido en redes sociales que la decisión “evidencia una inconformidad significativa del gobierno de los Estados Unidos frente al irrespeto e intervención en los asuntos internos de ese país por parte del presidente de Colombia”.

Aseguró Lacouture que aunque esta decisión no define por sí sola la política bilateral, “añade de forma importante tensión a una relación ya compleja y no facilita su conducción”.

“La jefatura de Estado obliga a anteponer, sin excepción, el interés nacional sobre cualquier ideología. Si el presidente Petro persiste en generar choques externos y en sobreponer su ideología al interés de todos los colombianos, puede sobrevenir respuesta a la comunidad internacional, donde se puede incluir eventuales sanciones cuya responsabilidad debe recaer en su gobierno, aunque los costos pueden terminar afectando a todos los colombianos”, agregó.

Por último, hizo un llamado a la “responsabilidad” y al “cumplimiento del deber constitucional del presidente en proteger la vida, los derechos y la seguridad de los colombianos”, así como a “resguardar la soberanía y la reputación internacional del país y representarlo con prudencia y apego a la Constitución y a nuestros compromisos internacionales”.

Hay que recordar que el Departamento de Estado de Estados anunció que le revocará la visa al presidente Petro luego de sus palabras durante una manifestación pro Palestina en la ciudad de Nueva York.

El Gobierno estadounidense apuntó que Petro catalogó las palabras del jefe de Estado colombiano como “imprudentes e incendiarias” luego de que instara a los soldados de ese país a desobedecer órdenes relacionadas con la ofensiva de Israel en Gaza.