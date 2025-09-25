El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió el pasado miércoles 24 de septiembre a las críticas del pastor Alfredo Saade, quien denunció públicamente que el Gobierno del presidente Gustavo Petro le recortó el esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Durante una rueda de prensa improvisada, Benedetti cuestionó los reclamos de Saade y minimizó sus exigencias al afirmar que el religioso “pide carros como si la UNP fuera una agencia de alquiler”.

El rifirrafe comenzó luego de que Saade, exjefe de gabinete en la Casa de Nariño y actual precandidato presidencial por el Pacto Histórico, publicara un video en sus redes sociales denunciando que la UNP no le había facilitado un vehículo para movilizarse en Medellín, donde adelanta actividades de campaña.

Ante la consulta de periodistas sobre estas quejas, Benedetti reaccionó con la pregunta: “¿Quién es Saade?”, y agregó que en el último comité de la UNP ya se le habían asignado carros.

“Me respondieron que él pide vehículos en la mañana como si eso fuera una especie de agencia de alquiler de carros, como ‘oiga, mándeme un carro’. Eso me dijeron de la Unidad Nacional de Protección”, aseguró el ministro.

Además, aclaró que la entrega de un vehículo oficial requiere planificación previa y no puede hacerse “de un momento para otro”. En tono irónico, concluyó: “Si es así, díganle a Saade que yo le pago el Uber”.

Acusaciones cruzadas

Aunque Benedetti sostuvo que no tiene problemas personales con Saade —“me cae bien y nunca me quitaría el sueño”—, el pastor cristiano ha insistido en responsabilizar al ministro de Interior de su salida del Gobierno y de la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría.

En declaraciones pasadas, Saade cuestionó: “¿El procurador me saca del lado del presidente Gustavo Petro por orden de Benedetti y sus secuaces?”.

La sanción se dio en el marco de la investigación por la intervención en la licitación de pasaportes, en la que se detuvo el proceso con la firma Thomas Greg & Sons por orden del presidente Petro.

Frente a estas acusaciones, Benedetti negó tener relación con la suspensión: “Nada tengo que ver con tu salida o la sanción de la Procuraduría. Nunca quise que te fueras. Entiendo tu reacción, pero no mires para acá”, expresó en su momento.

La denuncia de Saade

El pastor grabó un video en el que reiteró que el Ministerio del Interior no le garantiza la seguridad que corresponde a un candidato presidencial del Pacto Histórico.

“Llegamos a Medellín para continuar con nuestra candidatura a la Presidencia de la República. La UNP no nos responde, no tenemos vehículo para transportarnos. Estoy muy agradecido con la Policía, quien nos está prestando un servicio, pero infortunadamente no tienen un carro disponible”, afirmó.

Según relató, este martes tuvo que movilizarse en taxi para cumplir con su agenda política en la capital antioqueña.