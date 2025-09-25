La explosión de una granada se reportó la noche del pasado miércoles en la Avenida 2ª Norte con Calle 23 de la ciudad de Cali, todo parece indicar que el blanco de este atentado era el director regional del Inpec, Guillermo Andrés González Andrade.

Lea también: Segundo temblor se sintió durante la noche de este miércoles en Barranquilla

El artefacto explosivo fue dejado en el parqueado en las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario muy cerca de donde se encontraba el vehículo asignado por la UNP para la protección del funcionario.

El hecho solo dejó daños materiales en la zona y a la camioneta de la entidad estatal, pues el director regional del Inpec se encontraba en su vivienda al momento del ataque.

Lea también: 10 sismos y 21 réplicas en siete horas se registraron en Venezuela entre miércoles y jueves

Al parecer, el atentado habría ocurrido en represalias por los recientes operativos adelantado en la cárcel de Villahermosa, así como los cambios de patios de algunos reos y los traslados de otros a diferentes centros penitenciarios, según pudo conocer Blu Radio.

Hasta el lugar se trasladaron uniformados de la Policía Nacional para acordonar el lugar y empezar las investigaciones que pretenden dar con los responsables de la detonación.

Lea también: “Tenemos que hacerle un reconocimiento al presidente Petro por su valentía, claridad y su firmeza, porque habló por los pueblos libres”: Cabello

De momentos las autoridades locales ni el Inpec se han referido al caso que generó pánico por unos cuantos minutos.