Luego de que el Consejo de Estado le ordenara el pasado 19 de septiembre al presidente Gustavo Petro que eliminara en un plazo máximo de 48 horas un trino en su cuenta oficial de X sobre la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el mandatario publicó un extenso texto en la red social “retractándose”.

Leer también: Presidente Petro se retracta sobre señalamientos contra la Andi y Bruce Mac Master

La orden del Consejo de Estado también incluía retractarse. El presidente lo hizo, pero su mensaje ha generado muchos cuestionamientos. El mismo Bruce Mac Master, presidente de la Andi, cuestionó que la publicación se trate de una verdadera retractación.

Para entrar en contexto, hay que recordar que la retractación ordenada por el Consejo se debió a una tutela interpuesta por la Andi, luego de que el 19 de marzo el presidente Petro señaló al líder gremial de “destruir el gobierno por literal odio étnico”, argumentando también que Mac Master “defiende a Hitler y el genocidio en Colombia”.

“En atención al fallo del Consejo de Estado que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar me ordenó eliminar la publicación del 19 de marzo de 2025 y, retractarme, preciso que: No comparto la decisión del Consejo de Estado. Mis expresiones del 19 de marzo, no referían que Bruce Mac Master hubiese incurrido en los ilícitos de discriminación o esclavismo en el sentido literal”, se lee en el último mensaje de Petro en X respecto al tema.

Agregó: “Utilicé un recurso lingüístico, propio del discurso político. Está figura, ya fue analizada y avalada por el Consejo de Estado, en el fallo del 2 de abril de 2025, con radicado 11001-03-15-009-2025-00009-02”.

El primer mandatario señaló que Bruce Mac Master lo que ha hecho es expresar “una férrea oposición a las reformas promovidas por mi gobierno, empleando medios y redes sociales, creando ese denominado ‘foro público’ que se me reprocha”.

Respuesta de Bruce Mac Master

También en X, el dirigente citó el trino del presidente, con un mensaje corto. Agradeció el gesto, pero cuestionó que sea una verdadera retractación.

Importante: Consejo de Estado ordena al presidente Petro que elimine en 48 horas un trino sobre la Andi

“Valoro la intención del presidente de cumplir la orden del Consejo de Estado respecto de la tutela presentada por la Andi. Sin embargo parece no haber considerado la orden del tribunal de retractarse de lo dicho”, se lee en la publicación del dirigente gremial.