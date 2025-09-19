El Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro que elimine en un plazo máximo de 48 horas un trino en su cuenta oficial de X sobre la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Según el alto tribunal, el jefe de Estado vulneró los derechos a la honra y al buen nombre del presidente de la asociación, Bruce Mac Master.

“No solo la aludió de manera directa, sino que incorporó afirmaciones de carácter infamante, carentes de sustento objetivo, que desbordaron el ámbito de la crítica política y comprometieron su reconocimiento público sin justificación constitucional admisible”, señala el fallo.

El hecho se remonta al pasado 19 de marzo, cuando el presidente Petro señaló al líder gremial de “destruir el gobierno por literal odio étnico”, argumentando también que Mac Master “defiende a Hitler y el genocidio en Colombia”.

Además de eliminar el trino, el Consejo de Estado indicó que el mandatario deberá retractarse públicamente de las afirmaciones señaladas, y tendrá que mantener en su perfil de X dicha retractación durante mínimo 10 días.

Cabe señalar que un juez de primera instancia había negado las pretensiones del presidente de la Andi, luego apeló y el caso pasó a revisión del Consejo de Estado. El presidente Petro fue notificado personalmente, según indica la decisión.

“Ampárese el derecho fundamental al buen nombre invocado por la demandante, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, añade el fallo.