La noche del miércoles 17 de septiembre, un violento ataque dejó tres hombres muertos dentro de una camioneta blindada en el sector de La Buitrera, en las goteras de Cali.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del triple homicidio y determinar los móviles del crimen.

Las víctimas y su actividad comercial

En el lugar del ataque fueron hallados los cuerpos de Daniel Esteban Freire Martínez, de 34 años, y de Brandon Asdrúbal Castrillón, de 29. La tercera víctima ingresó sin identificar a una clínica de la ciudad, registrada como NN.

De acuerdo con información recopilada por investigadores, los tres hombres se dedicaban al comercio de oro en el Valle del Cauca. Freire, señalado como el líder de la actividad, figuraba además como propietario de varios vehículos de transporte público que en su momento trabajaron para la empresa Sociedad Vallecaucana de Transportes S.A.

Desde la compañía precisaron que Freire dejó de ser contratista hace dos años y que se dedicaba al alquiler de automotores. También se estableció que a su nombre aparecían dos apartamentos en Buenaventura, además de la camioneta utilizada la noche del crimen.

La camioneta blindada bajo la lupa

El vehículo en el que se movilizaban las víctimas era una Volkswagen Amarok Comfortline con blindaje nivel 2. Este detalle llamó la atención de las autoridades, ya que no es común que una camioneta de platón cuente con ese tipo de protección.

De acuerdo con la investigación preliminar, la camioneta circulaba de manera habitual entre Buenaventura y Cali. Sin embargo, pese al blindaje, los proyectiles que impactaron la cabina atravesaron con facilidad el material de protección.

Hipótesis en investigación

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó el levantamiento de los cadáveres en el lugar de los hechos, mientras que la Policía abrió varias líneas de investigación.

Una de las hipótesis señala que dentro del mismo vehículo pudo encontrarse un cuarto ocupante, quien habría perpetrado el ataque contra las víctimas.

“Aún no hemos encontrado el arma con la que les dispararon, no sabemos si fue con arma larga”, indicó una fuente de la Policía en diálogo con el periódico ‘El Tiempo’.

El asesinato de los tres hombres en Cali se suma a una serie de hechos violentos registrados en el Valle del Cauca, donde las autoridades han reforzado operativos para contener estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando de oro.

La investigación continúa para establecer si el triple homicidio está relacionado con disputas en el comercio del metal precioso o con actividades ilegales que se mueven en el puerto de Buenaventura, uno de los principales corredores del Pacífico colombiano.