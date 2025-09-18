Tras más de 4 años, la justicia por fin toca a la puerta de la familia de Daira Zuleima Zuanare Méndez y su pequeña hija de 2 años, quienes en mayo de 2021 fueron víctimas de un violento ataque perpetrado por un soldado del Ejército Nacional, que, luego de asesinar a sangre fría a la madre, abusó sexualmente de la menor y la dejó abandonada dentro de una bolsa negra en una calle del municipio de Sardinata, Norte de Santander.

El agresor, identificado como Daniel Correa Mena, de 30 años, fue sentenciado este miércoles a cumplir una condena de 44 años y 4 meses de prisión, tras ser hallado culpable de homicidio agravado, tentativa de homicidio y acceso carnal violento, también agravado.

Lo que sucedió el día del crimen de Daira Zuleima Zuanare

De acuerdo con la información que dieron a conocer las autoridades, el feminicidio ocurrió la noche del 21 de mayo de 2021, cuando Correa Mena, entonces amigo de Daira Zuleima, llegó hasta el lugar en el que esta residía junto a su hija. Fue allí donde, en medio de un altercado por motivos que aún se desconocen, le quitó la vida atacándola en múltiples ocasiones con un arma blanca.

Según señaló la Fiscalía en un comunicado, gracias a las pruebas recolectadas durante la investigación del Cuerpo Técnico, se logró determinar que, tras haber cometido el crimen de la mujer, el agresor se ensañó con la pequeña de tan solo 2 años, a quien accedió carnalmente y de quien luego intentó deshacerse abandonándola en una calle solitaria, dentro de una bolsa negra.

La captura de Daniel Correa Mena y el rescate de la niña de 2 años

Daniel Correa Mena fue capturado en flagrancia, irónicamente, por uniformados del Ejército Nacional, quienes lo detuvieron mientras intentaba huir del sitio en el cual pretendía abandonar a la menor.

Afortunadamente, gracias a la rápida reacción de las autoridades, la niña fue rescatada con vida y trasladada posteriormente a un centro asistencial, en donde recibió atención médica especializada.

Juicio y condena de Daniel Correa Mena

Durante el tiempo que permaneció abierto el caso, tanto investigadores del CTI como agentes de la Policía Nacional se dispusieron a adelantar entrevistas a los vecinos, inspecciones en el lugar de los hechos y demás diligencias, que dieron como resultado la recolección de las pruebas que finalmente sirvieron como insumo para sustentar la acusación contra el soldado.

Con todos estos elementos probatorios, el juez lo declaró culpable de homicidio agravado, tentativa de homicidio y acceso carnal violento agravado, y lo condenó a más de 4 décadas tras las rejas.